ua en ru
Пт, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На окупованій території Запорізької області лунають вибухи

Запоріжжя , П'ятниця 08 березня 2024 08:44
UA EN RU
На окупованій території Запорізької області лунають вибухи Фото: на окупованій території Запорізької області лунають вибухи (ілюстративне фото t.me/kyiv_n)
Автор: Ярослава Борзова

Мешканці на тимчасово окупованій території Запорізької області повідомляють про гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, минулої ночі було зафіксовано вибух в Токмаку неподалік району КШЗ. Федоров зазначив, що окупанти перетворили його на свою військову базу.

Він також зауважив, що вчора лунали вибухи в Мелітополі.

"Злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", - розповів Федоров.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у західній Запорізькій області на тлі триваючих позиційних боїв 6 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 березня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного). Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ, які діють на Запорізькому напрямку, не мають достатньої кількості безпілотників, а підрозділи, які діють поблизу Роботиного, не мають належних можливостей протибатарейної та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, в Запоріжжі та районі зменшили тривалість комендантської години. Тепер вона починатиме діяти пізніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна Росії проти України
NEWS
Два види ракет та десятки "Шахедів": у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки
Два види ракет та десятки "Шахедів": у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США