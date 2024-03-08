На окупованій території Запорізької області лунають вибухи
Мешканці на тимчасово окупованій території Запорізької області повідомляють про гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.
За його словами, минулої ночі було зафіксовано вибух в Токмаку неподалік району КШЗ. Федоров зазначив, що окупанти перетворили його на свою військову базу.
Він також зауважив, що вчора лунали вибухи в Мелітополі.
"Злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", - розповів Федоров.
Ситуація на Запорізькому напрямку
Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у західній Запорізькій області на тлі триваючих позиційних боїв 6 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 березня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного). Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.
Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ, які діють на Запорізькому напрямку, не мають достатньої кількості безпілотників, а підрозділи, які діють поблизу Роботиного, не мають належних можливостей протибатарейної та радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Нагадаємо, в Запоріжжі та районі зменшили тривалість комендантської години. Тепер вона починатиме діяти пізніше.
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