Фото: в Запорожье сменили комендантский час, он будет начинаться позже (facebook.com/kyivpatrol)

В Запорожье и районе уменьшили продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинать действовать позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Как пояснил Федоров, ситуация с безопасностью позволила уменьшить комендантский час. Решение уже было принято на заседании Совета обороны Запорожской области. Поэтому комендантский час: будет начинаться в 24:00 ;

; завершаться в 05:00. Добавим, что в соответствии с приказом от 30.11.2023, на территории Запорожья ранее комендантский час действовал с 23:00 до 05:00.