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В Запорожье сменили комендантский час, он будет начинаться позже

Четверг 29 февраля 2024 14:00
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В Запорожье сменили комендантский час, он будет начинаться позже Фото: в Запорожье сменили комендантский час, он будет начинаться позже (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье и районе уменьшили продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинать действовать позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Как пояснил Федоров, ситуация с безопасностью позволила уменьшить комендантский час. Решение уже было принято на заседании Совета обороны Запорожской области.

Поэтому комендантский час:

  • будет начинаться в 24:00;
  • завершаться в 05:00.

Добавим, что в соответствии с приказом от 30.11.2023, на территории Запорожья ранее комендантский час действовал с 23:00 до 05:00.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что эксперт Егор Крапивина объяснял, какие штрафы можно получить, нарушая комендантский час.

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