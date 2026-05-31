Луганщина - под контролем дронов: в Третьем корпусе сделали громкое заявление

Третий армейский корпус совершил серию ударов по логистике российских войск на ВОТ Луганщины. Операция охватила территории вплоть до пункта пропуска "Изварино".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третий армейский корпус .

В корпусе заявили о начале операции по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине.

По данным военных, беспилотники работали на расстоянии более 205 километров вглубь территории, контролируемой противником. Одной из самых отдаленных целей стал район пункта пропуска "Изварино" на границе с Россией.

Во время операции украинские военные поразили бронетехнику и склады боеприпасов оккупантов.

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что операция стала ответом на российские утверждения о якобы полном захвате Луганской области.

"В ответ на заявления врага о полном захвате Луганской области объявляем операцию по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка - теперь находятся под контролем БПЛА Третьего армейского корпуса", - отметил он.

В корпусе также сообщили, что операцию спланировал и возглавил командир взвода ударных БПЛА с позывным "Восток" - уроженец Луганщины и Герой Украины.

По данным военных, в 2022 году он десантировался в окруженный Мариуполь, а после завершения обороны города самостоятельно вышел на подконтрольную Украине территорию, за что получил высшую государственную награду.