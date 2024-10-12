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На оккупированных территориях Украины будут производить "Шахеды", - ЦНС

Суббота 12 октября 2024 04:01
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На оккупированных территориях Украины будут производить "Шахеды", - ЦНС Фото: агрессор будет производить дроны "Шахед" на захваченных предприятиях (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики рассматривают возможность налаживания производства иранских дронов "Шахед" на базе захваченных предприятий на временно оккупированных территориях востока Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что производство ударных дронов планируют вести под землей и привлечь к сборке студентов профессиональных училищ. По планам, производство на оккупированных территориях должно ускорить сроки поставки дронов к пусковым полигонам.

В то же время, хранить БпЛА планируют в городских застройках, фактически используя местное население в роли "живого щита". Сейчас оккупационные администрации востока ищут окончательные места для сбора и размещения изготовленных дронов.

Атака по базе хранения "Шахедов" в РФ

В последнее время российский агрессор расширил частоту и масштабы применения иранских дронов-камикадзе против Украины. Почти каждую ночь и даже днем захватчики запускают дроны в направлении различных областей страны.

Накануне вечером в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31. Параллельно россияне запустили беспилотники в направлении юга и с северо-востока страны.

Впоследствии в Сумах прогремели взрывы. ПВО работала по вражеским дронам.

9 октября ВМС Украины и СБУ ударили ударными дронами по базе хранения дронов-камикадзе типа "Шахед" в населенном пункте Октябрьский в Краснодарском крае России. На базе размещались около 400 ударных дронов.

Была поражена масштабная территория, на месте прилетов началась вторичная детонация.

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