Захватчики приготовили жителям оккупированных территорий "сюрприз" с транспортом, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей сталкиваются со многими неудобствами - неисправные автобусы, график работы максимум до 18:00, 40-50 минут ожидания маршрутки в часы пик. "Кусаются" и тарифы на проезд - не менее 20 российских рублей за поездку.

Люди жалуются на невозможность доехать домой после работы. Единственным вариантом остается такси, которое не каждому по карману.

Тем временем местная оккупационная администрация готовится к очередному "улучшению" - вероятному повышению цен на проезд для улучшения качества перевозок. Коллаборационисты уже проводят опросы, во время которых спрашивают готовы ли горожане платить больше за лучшее качество.

"Впрочем, повышение стоимости проезда никак не повлияет на качество работы общественного транспорта. Тотальной нехватки водителей из-за массовой мобилизации их в армию оккупанта и изношенности автопарка, таким образом не избавиться", - говорится в сообщении.