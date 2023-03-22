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На оккупированных территориях Украины увеличился дефицит лекарства для гражданских, - ЦНС

Фото: На оккупированных территориях Украины увеличился дефицит лекарств для гражданских (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Украины медицинские учреждения имеют дефицит лекарств для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях все больницы в первую очередь обслуживают оккупантов. Следовательно, для гражданских образовался дефицит лекарств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов и сейчас дефицит наблюдается как в больницах, так и в аптеках. Те же лекарства, которые есть на полках значительно худшего качества.

"При этом, в большинстве больницах уже не принимают гражданских на стационарное лечение или размещают раненых оккупантов в соседних отделениях. Таким образом, в регионе наблюдается настоящий медицинский кризис", - добавили в ЦНС.

Напомним, что оккупанты в Запорожской области отказываются предоставлять медицинские услуги людям, не имеющим паспорта РФ.

Россияне проводят дополнительные проверки местных жителей оккупированных территорий, если у них нет паспорта РФ, доходит даже до задержаний.

В Крыму возник дефицит крови в гражданских больницах. Ее используют в основном для лечения раненых российских оккупантов.

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