На оккупированных территориях Украины увеличился дефицит лекарства для гражданских, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины медицинские учреждения имеют дефицит лекарств для гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированных территориях все больницы в первую очередь обслуживают оккупантов. Следовательно, для гражданских образовался дефицит лекарств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов и сейчас дефицит наблюдается как в больницах, так и в аптеках. Те же лекарства, которые есть на полках значительно худшего качества.
"При этом, в большинстве больницах уже не принимают гражданских на стационарное лечение или размещают раненых оккупантов в соседних отделениях. Таким образом, в регионе наблюдается настоящий медицинский кризис", - добавили в ЦНС.
Напомним, что оккупанты в Запорожской области отказываются предоставлять медицинские услуги людям, не имеющим паспорта РФ.
Россияне проводят дополнительные проверки местных жителей оккупированных территорий, если у них нет паспорта РФ, доходит даже до задержаний.
В Крыму возник дефицит крови в гражданских больницах. Ее используют в основном для лечения раненых российских оккупантов.
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