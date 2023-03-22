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На окупованих територіях України збільшився дефіцит ліків для цивільних, - ЦНС

Фото: На окупованих територіях України збільшився дефіцит ліків для цивільних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих територіях України медичні заклади мають дефіцит ліків для цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях всі лікарні в першу чергу обслуговують окупантів. Відтак для цивільних утворився дефіцит ліків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів і нині дефіцит спостерігається як в лікарнях, так й в аптеках. Ті ж ліки які є на полицях значно гіршої якості.

"При цьому, у більшості лікарнях вже не приймають цивільних на стаціонарне лікування або розміщують ранених окупантів в сусідніх відділеннях. Таким чином в регіоні спостерігається справжня медична криза", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що окупанти у Запорізькій області відмовляються надавати медичні послуги людям, які не мають паспорта РФ.

Росіяни проводять додаткові перевірки місцевих жителів окупованих територій, якщо у них немає паспорта РФ, доходить навіть до затримань.

У Криму виник дефіцит крові у цивільних лікарнях. Її використовують здебільшого для лікування поранених російських окупантів.

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