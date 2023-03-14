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Оккупанты в Запорожской области отказываются лечить людей без российского паспорта

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Запорожская область, Вторник 14 марта 2023 22:31
Оккупанты в Запорожской области отказываются лечить людей без российского паспорта Фото: Оккупанты в Запорожской области отказываются лечить людей без российского паспорта (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты в Запорожской области отказываются предоставлять медицинские услуги людям, не имеющим паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Местное население на временно оккупированных территориях Украины избегает получения российского документа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители оккупационных "администраций" на захваченных территориях Украины получают выговоры от кураторов РФ из-за низких темпов паспортизации. Местные жители не берут российский документ и саботируют его получение.

"Следовательно оккупанты продолжают устроить геноцид гражданскому населению - и не предоставляют медицинские услуги без российского паспорта или заявления на получение. В отдельных больницах, в частности в Токмаке (Запорожская область) устроили пункты, где можно подать заявление на получение паспорта РФ", - пояснили в ЦНС.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины враг продолжает изымать украинские паспорта под разными предлогами.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне заставляют работников государственных учреждений, насильно получивших паспорта РФ, в письменном виде отказаться от украинского гражданства.

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