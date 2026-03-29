На оккупированных территориях Украины враг блокирует интернет, - ЦНС

Блокировка соцсетей и VPN

Окупационная власть заблокировала Instagram, Facebook и X, а также ограничила доступ к независимым медиа и VPN-сервисам.

Провайдеры усложняют подключение к этим ресурсам, а попытки обхода блокировок теперь строго отслеживаются.

Система "ТСПУ" и централизованный контроль

Главным механизмом цензуры стала система "ТСПУ" — технические средства противодействия угрозам, установленные у провайдеров.

Она позволяет фильтровать весь интернет-трафик централизованно, блокируя сайты в реальном времени без ведома пользователей.

Интернет как закрытая экосистема

На оккупированных территориях интернет превратился в закрытую среду, где основными источниками информации остаются лишь ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Альтернативные точки зрения полностью вытесняются, а контент фильтруется еще до того, как он достигает пользователей.

Последствия для молодежи

Особенно страдает молодежь: она теряет доступ к глобальной сети, образовательным и культурным ресурсам.

Их заменяют локальными пропагандистскими сервисами, формирующими искаженную картину реальности.

"Цифровая крепость" оккупантов

Окупанты строят так называемую "цифровую крепость", где интернет превращается в инструмент цензуры и тотального контроля.

Это среда манипуляций, лишенная свободного обмена мнениями, где информационные потоки полностью подчинены оккупационной власти.