На оккупированных территориях Украины доступ к западным соцсетям и независимым медиа систематически ограничен. Эксперты отмечают, что главными инструментами цензуры стала система "ТСПУ", позволяющая оккупантам контролировать интернет-трафик в реальном времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.
Окупационная власть заблокировала Instagram, Facebook и X, а также ограничила доступ к независимым медиа и VPN-сервисам.
Провайдеры усложняют подключение к этим ресурсам, а попытки обхода блокировок теперь строго отслеживаются.
Главным механизмом цензуры стала система "ТСПУ" — технические средства противодействия угрозам, установленные у провайдеров.
Она позволяет фильтровать весь интернет-трафик централизованно, блокируя сайты в реальном времени без ведома пользователей.
На оккупированных территориях интернет превратился в закрытую среду, где основными источниками информации остаются лишь ресурсы, подконтрольные Кремлю.
Альтернативные точки зрения полностью вытесняются, а контент фильтруется еще до того, как он достигает пользователей.
Особенно страдает молодежь: она теряет доступ к глобальной сети, образовательным и культурным ресурсам.
Их заменяют локальными пропагандистскими сервисами, формирующими искаженную картину реальности.
Окупанты строят так называемую "цифровую крепость", где интернет превращается в инструмент цензуры и тотального контроля.
Это среда манипуляций, лишенная свободного обмена мнениями, где информационные потоки полностью подчинены оккупационной власти.
Напоминаем, что оккупационные власти при поддержке российских федеральных структур целенаправленно задействуют школы на временно оккупированных территориях Украины в качестве части военной инфраструктуры.
Отметим, что оккупационные власти Херсонской области продолжают системно милитаризировать детей на временно оккупированных территориях, отправляя подростков на военные учения в Россию: группа из 24 человек была вывезена в Волгоград под прикрытием образовательного проекта "Гордость нации. Путь развития".