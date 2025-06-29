Россия планирует использовать оккупированные территории для обеспечения армии, - ЦПД

Россия пытается превратить временно оккупированные районы Украины в инфраструктурную базу для собственной армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По информации ЦПД, правительство РФ получило от диктатора Владимира Путина поручение подготовить предложения по использованию земель на захваченных территориях.

В частности, речь идет о создании транспортно-логистических центров и развитии железнодорожных перевозок.

Под видом "экономического развития" Москва на самом деле стремится обеспечить бесперебойные маршруты поставок оружия, боеприпасов и техники для войны против Украины.

Такие действия указывают на планы Кремля надолго закрепиться на оккупированных территориях и использовать их не для нужд местного населения, а исключительно для продолжения агрессии.

Кроме того, ранее ЦПД сообщал, что Россия готовится к рейдерскому захвату сельскохозяйственных земель на юге Украины - с последующим включением их в административную систему РФ.

Это может угрожать не только экономике Украины, но и продовольственной безопасности региона.