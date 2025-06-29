Россия планирует использовать оккупированные территории для обеспечения армии, - ЦПД
Россия пытается превратить временно оккупированные районы Украины в инфраструктурную базу для собственной армии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По информации ЦПД, правительство РФ получило от диктатора Владимира Путина поручение подготовить предложения по использованию земель на захваченных территориях.
В частности, речь идет о создании транспортно-логистических центров и развитии железнодорожных перевозок.
Под видом "экономического развития" Москва на самом деле стремится обеспечить бесперебойные маршруты поставок оружия, боеприпасов и техники для войны против Украины.
Такие действия указывают на планы Кремля надолго закрепиться на оккупированных территориях и использовать их не для нужд местного населения, а исключительно для продолжения агрессии.
Кроме того, ранее ЦПД сообщал, что Россия готовится к рейдерскому захвату сельскохозяйственных земель на юге Украины - с последующим включением их в административную систему РФ.
Это может угрожать не только экономике Украины, но и продовольственной безопасности региона.
Напомним, на днях руководитель ЦПИ Андрей Коваленко предупреждал украинцев о новых российских информационных атаках. Он отмечал, что россияне продолжат терроризировать Украину роями дронов и параллельно будут продвигать две информационные кампании.
Одна из них будет направлена на международную аудиторию, другая - на внутреннюю украинскую аудиторию.
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