В оккупированных Скадовске и Геническе растет количество кишечных инфекций, - Генштаб

Во временно оккупированных Скадовске и Геническе Херсонской области резко возросло количество случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры. Оккупационные так называемые власти не признают увеличения количества заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что оккупанты начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.

Вероятность проявления холеры в Украине

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в воду попали трупы животных, ядохимикаты, топливо и пр. Поэтому в Херсонской области фиксируют наличие в воде холерной и кишечной палочки.

По информации Минздрава, в Украине не зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Отмечается, что, в отличие от временно оккупированных регионов, контроль над эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно. Также в пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах открыли инфекционные хабы, обеспеченные быстрыми тестами для диагностики холеры.