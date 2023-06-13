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После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки

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Херсонская область, Вторник 13 июня 2023 15:40
После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки Фото: после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

После подрыва дамбы Каховской ГЭС в воду попали горюче-смазочные материалы и ядохимикаты. В настоящее время в Херсонской области специалисты фиксируют случаи холеры и кишечной палочки.

Об этом рассказал начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко на брифинге в Military Media Center, сообщает РБК-Украина.

"Мы мониторим южный округ, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек", - рассказал Павленко.

Он добавил, что вместе с ними анализы делает также СЭС (санэпидемстанция, - ред.), отслеживающая санэпидемиологическую ситуацию, ведь под водой оказалось немало населенных пунктов, ведь затопило очень много населенных пунктов, дворовых зданий, канализаций.

"Мы исследуем воду по химии, а они (специалисты санэпидемстанции, - ред.) - по биологии", - сказал представитель Госэкоинспекции.

Павленко подчеркнул, что воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.

"Вопрос в другом - как она (вода, - ред.) будет сходить. Там почвы очень тяжелые, еще и засоленные. В нижних горизонтах присутствует гипс", - добавил представитель Госэкоинспекции.

Подрыв Каховской ГЭС

Россия в ночь на 6 июня подорвали заранее заминированную дамбу Каховской ГЭС. Поэтому были затоплены десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация в Херсоне и области

В Херсонской области постепенно снижается уровень воды, что позволит спасателям проверить затопленные районы.

Жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

К тому же, в Херсоне и области ввели ряд ограничений после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

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