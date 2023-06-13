В Украине не фиксируют вспышку инфекционных болезней после подрыва Каховской ГЭС

В Украине не зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от Министерства здравоохранения .

Отмечается, что контроль над эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно.

При этом постоянно мониторится состояние питьевой воды в водопроводе, скважинах и колодцах, а также мониторинг воды из поверхностных водоемов.

Однако специалисты отмечают важность профилактических мероприятий.

Случаи холеры и кишечной палочки в Украине

Из-за подрыва Каховской ГЭС в воду попали горюче-смазочные материалы и ядохимикаты. Поэтому в Херсонской области фиксируют случаи холеры и кишечной палочки.

Отметим, что воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.

Как обеззаразить воду?

В Минздраве отмечают, что на пострадавших от затоплений территориях опасно использовать неочищенную воду из поверхностных источников (открытых водоемов), колодцев и каптажей.

Один из самых эффективных способов очистки воды от возбудителей болезней являются таблетки для обеззараживания. Их можно получить в Центрах контроля и профилактики болезней, у местных властей, или же у выездных бригад ЦКПБ, которые сейчас работают в пострадавших регионах.

Объясняется, что эти таблетки уничтожают вирусы, бактерии, бактериальные споры, цисты, грибки, водоросли и вирусы. Также доказана их эффективность против микроорганизмов, которые вызывают заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелитом и другими острыми кишечными инфекциями.

Как использовать таблетки для обеззараживания?

Таблетки не нужно проглатывать.

Следует четко соблюдать дозировку воды, указанную в инструкции. Не используйте в одной емкости таблетки с разным количеством действующего вещества.

Для того, чтобы таблетка начала действовать, после ее растворения в воде должно пройти не менее 30 минут.

Нельзя употреблять очищенную воду раньше этого времени.

Ситуация в Херсонской области

После взрыва ГЭС в Херсоне и области постепенно снижается уровень воды, что позволит спасателям проверить затопленные районы.

При этом жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

Кроме того, в Херсоне и области ввели ряд запретов после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, они касаются въезда в подтопленные населенные пункты.

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