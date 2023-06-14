Подрыв ГЭС. В пострадавших регионах открыли пункты с быстрыми тестами на холеру

В пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах открыли инфекционные хабы, которые обеспечены быстрыми тестами для диагностики холеры. Обратиться могут пациенты с инфекционными болезнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Украины.

Инфекционные хабы развернули в больницах на территории Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей. В них будут принимать пациентов с острыми кишечными и другими инфекционными болезнями.

"В определенных медучреждениях уже развернули дополнительные кровати для пациентов", - заявили в Минздраве.

Сейчас все хабы получили препараты, которые необходимы для быстрой диагностики и лечения холеры.

На сегодня, по данным министерства, эпидемиологическая ситуация на пострадавших территориях прогнозируемая и управляемая. На территории областей, подвергшихся подтоплению, усилен эпидемиологический надзор. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов вдоль русла и морского побережья.

По итогам проведенных исследований, вода, которая централизованно подается или подвозится населению, а также бутилированная вода, соответствует Государственным санитарным правилам и нормам и является безопасной для потребления.

В Минздраве объяснили, что при необходимости, если в Херсонской области не будет хватать медиков определенной специализации, будут привлекаться специалисты из других областей.

Вероятность проявления холеры в Украине

Из-за подрыва Каховской ГЭС в воду попали горюче-смазочные материалы и ядохимикаты. Поэтому в Херсонской области фиксируют наличие в воде холерной и кишечной палочки.

Следует отметить, что воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.

По информации Минздрава, в Украине не зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Отмечается, что контроль над эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно.

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