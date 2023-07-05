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В окупованих Скадовську та Генічеську зростає кількість кишкових інфекцій, - Генштаб

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Середа 05 липня 2023 07:23
В окупованих Скадовську та Генічеську зростає кількість кишкових інфекцій, - Генштаб Фото: в окупованих Скадовську та Генічеську зростає кількість кишкових інфекцій (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську Херсонської області різко зросла кількість випадків захворювань на гострі кишкові інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"За характером перебігу хвороба має ознаки холери. Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється, що окупанти розпочали приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій та їхнього найближчого оточення.

Вірогідність прояву холери в Україні

Через підрив окупантами Каховської ГЕС у воду потрапили трупи тварин, отрутохімікати, паливо та ін. Тому в Херсонській області фіксують наявність у воді холерної та кишкової палички.

За інформацією МОЗ, в Україні не зафіксували спалах інфекційних захворювань після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Зазначається, що, на відміну від тимчасово окупованих регіонів, контроль над епідемічною ситуацією у підтоплених районах Херсона та області проводиться щоденно. Також у постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС районах відкрили інфекційні хаби, забезпечені швидкими тестами для діагностики холери.

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