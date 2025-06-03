Оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей остались без света: что произошло

В сети сообщается об атаке на электроподстанцию во временно оккупированном Мелитополе. По данным Telegram-канала Shot, вся территория оккупированной Запорожской области осталась без электроэнергии.

"Губернатор" временно подконтрольных российским захватчикам районов Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрелов повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. На всей территории региона отсутствует электроэнергия.

По его словам, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.

Кроме того, российские паблики сообщают и об обесточивании части Херсонской области. Обломками сбитых беспилотников повреждена подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.

Подконтрольный России "губернатор" временно оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что без электроснабжения оказались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах.

"Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания", - отметил он.