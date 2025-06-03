Оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей остались без света: что произошло

Во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей исчезла электроэнергия из-за атаки ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
В сети сообщается об атаке на электроподстанцию во временно оккупированном Мелитополе. По данным Telegram-канала Shot, вся территория оккупированной Запорожской области осталась без электроэнергии.
"Губернатор" временно подконтрольных российским захватчикам районов Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрелов повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. На всей территории региона отсутствует электроэнергия.
По его словам, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.
Кроме того, российские паблики сообщают и об обесточивании части Херсонской области. Обломками сбитых беспилотников повреждена подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.
Подконтрольный России "губернатор" временно оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что без электроснабжения оказались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах.
"Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания", - отметил он.
В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела крупную операцию на территории России под названием "Паутина".
Ударные беспилотники атаковали на пять аэродромов, где размещались самолеты российской стратегической авиации - "Оленья", "Белая", "Дягилево", "Иваново" и "Воскресенск".
В СБУ сообщили, что в результате операции удалось уничтожить и серьезно повредить 41 самолет, в частности Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а также борты радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Благодаря этой атаке было уничтожено 34% парка стратегической авиации России, а общий ущерб оценивается в 2 млрд долларов.
Дополнительно, дроны нанесли ущерб базе российских ядерных подводных лодок в городе Североморск.
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на повторение подобных мер, чтобы ослабить наглость российской стороны на мирных переговорах.
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