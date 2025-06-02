После "Паутины". Зеленский намекнул на новые меры из-за наглости РФ на переговорах

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что российская делегация во время сегодняшних переговоров в Стамбуле вела себя "немного спокойнее", чем на прошлой встрече. Но наглость россиян никуда не делась.

"Наглые люди вели себя немного скромнее. Ну посмотрим, может надо еще пару каких-то мер и уже будут все вести себя, попытаются вести себя как люди", - добавил он.