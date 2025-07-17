Оккупированная часть Запорожской области осталась без света: враг жалуется на блэкаут

Вечером в четверг, 17 июля, в оккупированной части Запорожской области пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого.

По его словам, без света остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский районы.

Отсутствие света в оккупации

Напомним, в начале июня российские Telegram-каналы и так называемые "местные власти" - писали о массовом отключении света на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Причиной этого стала якобы атака неизвестных дронов, которые повредили электроподстанцию во временно оккупированном Мелитополе, и в Геническом районе.

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