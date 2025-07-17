Окупована частина Запорізької області залишилася без світла: ворог скаржиться на блекаут

Увечері в четвер, 17 липня, в окупованій частині Запорізької області зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" Запорізької області Євгена Балицького.

За його словами, без світла залишилися Мелітополь, Енергодар, а також Василівський, Якимівський, Чернігівський, Приморський, Приазовський, Куйбишевський і Кам'янсько-Дніпровський райони.

Відсутність світла в окупації

Нагадаємо, на початку червня російські Telegram-канали і так звана "місцева влада" - писали про масове відключення світла на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Причиною цього стала нібито атака невідомих дронів, які пошкодили електропідстанцію в тимчасово окупованому Мелітополі та в Генічеському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.