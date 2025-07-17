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Окупована частина Запорізької області залишилася без світла: ворог скаржиться на блекаут

Четвер 17 липня 2025 23:31
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Окупована частина Запорізької області залишилася без світла: ворог скаржиться на блекаут Фото: причина відсутності електропостачання невідома (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Увечері в четвер, 17 липня, в окупованій частині Запорізької області зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" Запорізької області Євгена Балицького.

"Часткове відключення електропостачання в Запорізькій області", - пише колаборант Балицький.

За його словами, без світла залишилися Мелітополь, Енергодар, а також Василівський, Якимівський, Чернігівський, Приморський, Приазовський, Куйбишевський і Кам'янсько-Дніпровський райони.

"Причини відключення уточнюються", - додав так званий представник "влади", призначений росіянами.

Відсутність світла в окупації

Нагадаємо, на початку червня російські Telegram-канали і так звана "місцева влада" - писали про масове відключення світла на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Причиною цього стала нібито атака невідомих дронів, які пошкодили електропідстанцію в тимчасово окупованому Мелітополі та в Генічеському районі.

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Запорізька область Блекаут
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