Общество Образование Деньги Изменения

Оккупационные власти обучают детей войне под видом образования, - ЦНС

Фото: процесс обучения на ВОТ (росСМИ)
Автор: Марина Балабан

Оккупационные власти при содействии федеральных структур РФ системно используют школы на временно оккупированных территориях Украины как элемент военной машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Под предлогом "модернизации учебных программ" в рамках предмета "основы безопасности и защиты родины" детям фактически внедряют начальную военную подготовку. Учеников знакомят с макетами оружия, военным снаряжением, беспилотниками и симуляторами управления дронами.

По информации источников ЦНС, к преподаванию на ВОТ массово привлекают российских военных, в том числе тех, кто был комиссован со службы из-за психологических проблем. Части из них официально запретили возвращаться в армию из-за нестабильного психоэмоционального состояния, однако вместо этого допустили к работе с детьми.

Формально это объясняют "кадровым голодом", но фактически речь идет о целенаправленном использовании людей с боевым опытом для милитарной обработки школьников, отмечают в Центре.

"Региональным "управлением образования" спущено негласное требование закрывать вакансии "инструкторами с практическим опытом", не принимая во внимание педагогическую подготовку. В приоритете среди преподавателей так называемой "образовательной программы" - те, кто воевал и готов транслировать "правильные" нарративы", - говорится в заметке ЦНС.

Параллельно утвержден перечень оборудования из почти 90 позиций военизированного назначения, значительная часть которого связана с использованием беспилотных систем.

"Фактически это не образование, а ранняя подготовка к войне. Под видом "технического творчества" школьников приучают к оружию, дисциплине и логике фронта", - констатируют аналитики Центра.

В условиях оккупации, где отсутствует какой-либо выбор, школа окончательно превращается в инструмент военной и пропагандистской политики.

 

Милитаризация детей с ВОТ

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦНС писало, как Россия милитаризирует детей с временно оккупированных территорий через лагеря под видом "патриотического" проекта. В частности, группу из 24 подростков с ВОТ Херсонщины вывезли в Волгоград под прикрытием образовательного проекта "Гордость нации. Путь развития".

Реальная же цель поездки, утверждают в ЦНС, - принудительная интеграция несовершеннолетних в военную инфраструктуру РФ и формирование лояльного мобилизационного резерва.

Также сообщалось, что школьники в оккупации будут вынуждены изучать информацию о беспилотниках. После этого они будут их изготавливать на уроках труда.

Была и информация о том, что оккупанты готовят кадетские классы Следственного комитета РФ в школах Херсонщины.

Школа