В Крыму раздаются взрывы: оккупанты жалуются на массированную атаку
Вечером 5 июня по оккупированному полуострову Крым прокатилась массированная воздушная тревога - ее объявляли аж 5 раз. Взрывы раздавались возле Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в Сакском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал"Крымский ветер" и российские СМИ.
Вечером 5 июня в Крыму объявили пять воздушных тревог подряд из-за угрозы масштабной атаки.
Впервые воздушную тревогу в Севастополе объявили в 21:35. Россияне сообщали о ракетной опасности. Там заявили, что морской и наземный общественный транспорт прекратили движение.
По словам россиян, Крым атаковали ракетами "Нептун" и беспилотниками.
Между Красноперекопском и Армянском слышны взрывы, сообщили в соцсетях в 23:24
В Новофедоровке в 00:38 сработала ПВО, раздались два взрыва.
Еще два взрыва в Сакском районе.
Что происходило в Крыму вечером 5 июня
Вечером 5 июня в Севастополе впервые объявили воздушную тревогу в 21:35 - российские источники заявили об угрозе ракетного удара. В городе приостановили работу общественного транспорта, как морского, так и наземного.
По информации россиян, Крым подвергся атаке со стороны Украины - якобы использовали ракеты "Нептун" и беспилотники. Воздушную тревогу в регионе несколько раз отменяли, но каждый раз снова объявляли из-за новой опасности.
Российские ресурсы жалуются на масштабную комбинированную атаку. По их словам, Украина применила ударный дрон "Лютый", способный пролететь до 1000 километров, нести около 50 кг взрывчатки и развивать скорость до 160 км/ч.
СБУ атаковали Крымский мост 3 июня
Служба безопасности Украины провела очередную уникальную операцию и в третий раз ударила по Крымскому мосту. На этот раз атаке подверглась конструктивно сложная часть Керченского моста.
По данным СБУ, операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, а сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 04:44 утра было активировано первое взрывное устройство.
Председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.
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