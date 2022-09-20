Оккупанту рассказали, что у него не будет отпуска на фронте: перехват ГУР

Российским военным, которые находятся на оккупированной части Украины, отказывают в отпусках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Женщина оккупанта рассказала ему о проблемах при выдаче земель для военных РФ.

"Ходили сегодня на клоунаду. Таких офицеров я в жизни не видела", – рассказывает женщина.

По ее словам, землю выдают только тем, кто в этом нуждается и если человек имеет какое-то имущество, то претендовать на землю уже не может. Затем супруга спросила об отпусках для оккупантов, которые находятся на территории Украины.

"Офицер сказал, что готовится борт на отпуск, а затем добавил, что участники войны вообще не имеют права на отпуск", – пожаловалась женщина.