Оккупанту рассказали, что у него не будет отпуска на фронте: перехват ГУР
Российским военным, которые находятся на оккупированной части Украины, отказывают в отпусках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
Женщина оккупанта рассказала ему о проблемах при выдаче земель для военных РФ.
"Ходили сегодня на клоунаду. Таких офицеров я в жизни не видела", – рассказывает женщина.
По ее словам, землю выдают только тем, кто в этом нуждается и если человек имеет какое-то имущество, то претендовать на землю уже не может. Затем супруга спросила об отпусках для оккупантов, которые находятся на территории Украины.
"Офицер сказал, что готовится борт на отпуск, а затем добавил, что участники войны вообще не имеют права на отпуск", – пожаловалась женщина.
Напомним, что оккупант пожаловался на оцепление украинскими военными.
Также, оккупантам без их ведома продлевают контракты , чтобы оставить на войне.
Ранее, российский военный признался в убийстве, посоветовав жене "тормозить бабки".
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