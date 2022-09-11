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Окупантам без їх відома продовжують контракти, аби залишити на війні: перехоплення ГУР

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Україна, Неділя 11 вересня 2022 12:44
Окупантам без їх відома продовжують контракти, аби залишити на війні: перехоплення ГУР Фото: окупантам без їх відома продовжують контракти (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російські солдати зізнаються, що їх всіляко намагаються залишити на війні в Україні. Тому керівництво без їх відома продовжує контракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів дружині, що йому незаконно продовжили контракт. Він просить жінку допомогти та "підіймати на вуха" керівництво.

"14-го числа (вересня - ред.) у мене б вже закінчився контракт. Мені додали ще до 9 жовтня", - зазначив він.

При цьому російський солдат зізнається, що в Ізюмському районі, де він знаходився, йдуть важкі бої. Він не впевнений, що зможе повернутися додому, оскільки окупаційні війська зазнають втрат.

Нагадаємо, у нещодавно опублікованій розмові російський військовий розповів, що їх командири втекли, залишивши підрозділ без боєприпасів.

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