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Окупанту розповіли, що у нього не буде відпустки на фронті: перехоплення ГУР

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 18:31
Окупанту розповіли, що у нього не буде відпустки на фронті: перехоплення ГУР Фото: Окупанту розповіли, що у нього не буде відпустки на фронті (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російським військовим, які перебувають на окупованій частині України відмовляють у відпустках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Жінка окупанта розповіла йому про проблеми при видачі земель для військових РФ.

"Ходили сьогодні на клоунаду. Таких офіцерів я в житті не бачила", - розповідає жінка.

За її словами, землю видають лише тим, хто цього потребує і якщо людина має якесь майно, то претендувати на землю вже не може. Потім дружина спитала стосовно відпусток для окупантів, які перебувають на території України.

"Офіцер сказав, що готується борт на відпустку, а потім додав, що учасники війни взагалі не мають права на відпустку", - поскаржилась жінка.

Нагадаємо, що окупант поскаржився на оточення українськими військовими.

Також, окупантам без їх відома продовжують контракти, аби залишити на війні.

Раніше, російський військовий зізнався у вбивстві, порадивши дружині "гальмувати бабки".

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