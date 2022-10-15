Два выстрела - минус две вражеские гаубицы. Работу морпехов показали на видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ .

"Морские пехотинцы выполняли задачи по разведке на одном из направлений обороны государства и обнаружили российскую артиллерию, которая вела огонь по позициям наших сил. За считанные минуты они наладили взаимодействие уже с украинскими "богами войны". Результат можно увидеть на видео: два выстрела - минус две САУ оккупантов", - говорится в сообщении.

Военные также напомнили поговорку британцев: "У нас был флот, поэтому многое не произошло". В свою очередь украинские бойцы говорят: "У нас есть профессиональные разведчики, и многое произошло!"