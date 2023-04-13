Оккупанты увольняют местных врачей и завозят российских на захваченные территории

На временно захваченных районах оккупанты завозят врачей из РФ, вместо уволенного местного медперсонала. Одна из причин - отказ от российского паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Во временно захваченном Снежном (Донецкая область) оккупанты уволили 10 медиков, которые отказались получать паспорт РФ. Вместо них в город прислали врачей из Самары", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС отмечают, что враг продолжает переоборудовать гражданские больницы под нужды оккупационных войск, но не имеет достаточного количества врачей.

"Несмотря на дефицит врачей, накануне еще несколько гражданских больниц на востоке Украины отдали на нужды террористической организации ЧВК "Вагнера", - добавили в сообщении.