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Жители Херсонской области вынуждены брать паспорта РФ, потому что останутся без медуслуг

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Херсон, Понедельник 20 марта 2023 09:26
Жители Херсонской области вынуждены брать паспорта РФ, потому что останутся без медуслуг Фото: под Херсоном россияне требуют паспорта РФ для оформления полиса медуслуг, который является обязательным для посещения врача (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированной Херсонской области российские оккупанты ввели обязательный полис, который нельзя получить без паспорта РФ. В противном случае местное население не имеет права на врачебную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Оккупационные власти на левобережной Херсонской области ограничивают доступ населения к медицинским услугам. Врачи получили команду не предоставлять медицинские услуги людям без страхового полиса, который невозможно оформить без паспорта РФ", - рассказал он.

Как отмечает Соболевский, таким способом оккупанты надеются заставить население оформлять российское гражданство.

"В общем, гуманитарная ситуация на левом берегу очень тяжелая", - отмечает он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области захватчики запугивают мирное местное население карательными действиями за отсутствие паспорта РФ.

Напомним, во временно оккупированной части Херсонской области захватчики забирают у местных жителей дома, чтобы затем передать их российским военным.

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Херсонская область
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