Россияне нанесли артиллерийские удары по Очаковской общине: подробности
Российские войска вчера вечером и сегодня утром обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Враг наносил удары из артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Вчера, 14 февраля, в 19:52 и сегодня, 15 февраля, в 06:10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - сообщил начальник военной администрации.
Тем временем в других районах области день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, утром 14 февраля российские оккупанты атаковали Очаковскую общину. В результате обстрелов начались пожары жилых домов, также повреждены административные здания.
Также в ночь на 15 февраля взрывы были слышны в Херсоне. При этом тревога в городе не объявлялась.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.