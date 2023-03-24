ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты за сутки обстреляли Херсон 4 раза: есть жертва

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 07:59
Оккупанты за сутки обстреляли Херсон 4 раза: есть жертва Фото: Оккупанты за сутки обстреляли Херсон 4 раза (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам чиновника, Херсон захватчики атаковали 4 раза.

Прокудин рассказал, что 12 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение

"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, - добавил глава ОВА.

Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 23 марта были эвакуированы 87 гражданских лиц.

Напомним, 23 марта россияне нанесли удар по больнице в Херсоне. В ОВА показали последствия атаки врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Гуменюк о "выходе" оккупантов из Новой Каховки: попытка психологического воздействия
Гуменюк о "выходе" оккупантов из Новой Каховки: попытка психологического воздействия
DAILY
Партнер, а не союзник. Какую роль выбрала Турция в войне и что может ее изменить
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Партнер, а не союзник. Какую роль выбрала Турция в войне и что может ее изменить