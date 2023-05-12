Оккупанты утром обстреляли Очаковскую общину Николаевской области

"Утром, 12 мая, в 5:59 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - написал он.

Кроме того, по данным Кима, вчера, 11 мая, в 18:35 в результате вражеских ударов с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины повреждены два жилых дома.

"Пострадавших нет", - констатировал глава региона.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, рано утром в среду, 10 мая, российские оккупанты атаковали акватории Очаковской общины Николаевской области. Враг также бил из артиллерии.

Напомним, 10 мая недалеко от Снигиревки Николаевской области раздавались взрывы. Проводились плановые уничтожения взрывоопасных предметов.