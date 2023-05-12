Окупанти зранку обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області

"Зранку, 12 травня, о 5:59 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він.

Крім того, за даними Кіма, вчора, 11 травня, о 18:35 внаслідок ворожих ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади пошкоджено два житлових будинки.

"Постраждалих немає", - констатував очільник регіону.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, рано-вранці в середу, 10 травня, російські окупанти атакували акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Ворог також бив із артилерії.

Нагадаємо, 10 травня недалеко від Снігурівки Миколаївської області лунали вибухи. Проводились планові знищення вибухонебезпечних предметів.