Оккупанты сосредоточились на ударах по энергообъектам в прифронтовых регионах, - Минэнерго

"В этот отопительный сезон, конечно, мы все видим, что не было столь массовых обстрелов энергоинфраструктуры. Враг сосредоточился преимущественно на прифронтовых регионах", - сказал чиновник.

Он уточнил, что в таких районах там уничтожаются и объекты генерации, и распределения, и были попадания в угольные шахты, в систему газоснабжения.

Демченков отметил, что проводятся работы по оценке последствий вражеских атак и экономического ущерба, в частности для энергетических компаний.

Так, в Минэнерго была создана специальная рабочая группа, чтобы "потребности компаний в энергооборудовании были максимально быстро удовлетворены".

Также Демченков отметил усиление подготовки к устранению последствий атак противника по энергообъектам, и высказались о полученном Украиной опыте из-за массированных российских ударов во время прошлого отопительного сезона.

Удары по энергообъектам в Кривом Роге и Днепропетровской области

Напомним, российские войска две ночи подряд атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе. В ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в том числе в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались тысячи людей. Энергетики вводили аварийные отключения света.

Позже 3 февраля стало известно, что энергетики в Криворожском районе возобновили электроснабжение, которое было возбуждено в результате российских обстрелов. Однако оккупанті снова пытались атаковать жителей Кривого Рога ракетой, но Силы обороны ее сбили.

Днем ранее в Кривом Роге в результате российских обстрелов была повреждена подстанция "Укрэнерго". А в конце января войска РФ обстреляли подстанцию в Днепропетровской области.