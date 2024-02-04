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Оккупанты сосредоточились на ударах по энергообъектам в прифронтовых регионах, - Минэнерго

Фото: в Минэнерго высказались о новой тактике ударов РФ по энергообъектам (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Министерстве энергетики Украины фиксируют сосредоточение российских обстрелов и ударов по энергоинфраструктуре в прифронтовых районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя главы Минэнерго Ярослава Демченкова в эфире телемарафона "Єдині новини".

"В этот отопительный сезон, конечно, мы все видим, что не было столь массовых обстрелов энергоинфраструктуры. Враг сосредоточился преимущественно на прифронтовых регионах", - сказал чиновник.

Он уточнил, что в таких районах там уничтожаются и объекты генерации, и распределения, и были попадания в угольные шахты, в систему газоснабжения.

Демченков отметил, что проводятся работы по оценке последствий вражеских атак и экономического ущерба, в частности для энергетических компаний.

Так, в Минэнерго была создана специальная рабочая группа, чтобы "потребности компаний в энергооборудовании были максимально быстро удовлетворены".

Также Демченков отметил усиление подготовки к устранению последствий атак противника по энергообъектам, и высказались о полученном Украиной опыте из-за массированных российских ударов во время прошлого отопительного сезона.

Удары по энергообъектам в Кривом Роге и Днепропетровской области

Напомним, российские войска две ночи подряд атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе. В ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в том числе в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались тысячи людей. Энергетики вводили аварийные отключения света.

Позже 3 февраля стало известно, что энергетики в Криворожском районе возобновили электроснабжение, которое было возбуждено в результате российских обстрелов. Однако оккупанті снова пытались атаковать жителей Кривого Рога ракетой, но Силы обороны ее сбили.

Днем ранее в Кривом Роге в результате российских обстрелов была повреждена подстанция "Укрэнерго". А в конце января войска РФ обстреляли подстанцию в Днепропетровской области.

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