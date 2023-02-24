ВСУ уничтожили более полусотни оккупантов возле Кременной при попытке наступления

Украинские военные отбили наступление российских оккупантов в районе Кременной Луганской области, которые пошли в атаку в составе трех рот. 70 солдат РФ были убиты, количество раненых уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Что касается Кременной вчера нацгвардейцы 15 полка отразили наступление, которое российско-оккупационные войска попытались сделать большими достаточно силами, там три роты пошли в наступление, вернулись только две. Одна рота, около 70 оккупантов "двухсотыми" так и осталась. Количество раненых еще уточняется", - рассказал он.

По словам Гайдая, на Белогоровском направлении ситуация более или менее стабильна. На Сватовском направлении там так же россияне попытались наступать с тяжелой техникой.

"Наши артиллеристы отработали. 92-я бригада их сдержала. С потерями они вернулись назад. Сейчас пока тишина и стабильная ситуация", - добавил глава региона.

Как сообщалось, россияне в Луганской области понесли серьезные потери, поэтому 23 февраля на линии фронта зафиксировали относительную тишину.

Напомним, что ранее в районе Кременной российские войска наступали ротой танков и ротой пехоты. Но эта попытка прорыва завершилась сожжением вражеской техники.