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Гайдай о наступлении ВСУ: ждут подходящего момента, чтобы это не было "спринтерской стометровкой"

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 14:08
Гайдай о наступлении ВСУ: ждут подходящего момента, чтобы это не было "спринтерской стометровкой" Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ готовы к наступлению на Луганском направлении (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные ждут подходящего момента, чтобы начально полномасштабное наступление в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Четко понимаю, все мотивированы, четко понимают тот план, который есть у командования наших Сил обороны. Мы только ждем подходящего момента для того, чтобы это была не какая-то спринтерская стометровка, которую где-то пробегут, зайдут и освободят один населенный пункт и все, а чтобы это было масштабное контрнаступление наших Сил обороны", - сказал он.

Он выразил надежду, что ВСУ "будут гнать их (оккупантов, - ред.) к административным границам Луганской области".

"Хочется уже поднять украинское знамя над нашим городом Луганск", - добавил глава региона.

Как сообщалось, украинские военные отразили наступление российских оккупантов в районе Кременной Луганской области, которые пошли в атаку в составе трех рот. 70 солдат РФ были убиты, количество раненых уточняется.

Российские войска продолжают копить резервы на территории Луганской области. Не исключено, что готовится большое наступление.

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