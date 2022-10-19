Россияне за день уничтожили три энергетических объекта, - Зеленский

В течение 19 октября 2022 года российские войска своими ударами уничтожили три объекта энергетической инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"В течение месяца сбиты 233 "Шахеда" и десятки ракет. Только сегодня и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 "Шахедов" сбиты благодаря воинам воздушного командования "Юг". Спасибо, ребята, за отличную работу! Есть результаты и в других направлениях", - отметил он.

Также, по словам Зеленского, сегодня были попадания в критическую инфраструктуру.

"За эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом", - добавил президент.