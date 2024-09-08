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Оккупанты снова ударили по Сумскому району: есть раненые

Сумы, Воскресенье 08 сентября 2024 14:00
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Оккупанты снова ударили по Сумскому району: есть раненые Фото: оккупанты ударили по Сумскому району 8 сентября, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне снова ударили по Сумскому району 8 сентября. Это уже вторая атака с начала суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня днем, 8 сентября, враг нанес авиационный удар по населенным пунктам Сумского района. Предварительно, есть раненые", - говорится в сообщении.

На месте работают все необходимые службы, а пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в ОВА.

Обстрел Сум

Российские войска обстреляли город Сумы ранним утром, 8 сентября. Удар пришелся по дачному массиву города.

На данный момент известно про двух погибших - пожилых супругов и четырех раненых. Среди них - двое детей.

Напомним, что в ночь на 8 сентября Россия запустила по Украине четыре ракеты Х-59 и более 20 "Шахедов". ПВО сбила одну ракету и 15 дронов.

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