Окупанти знову вдарили по Сумському району: є поранені

Росіяни знову вдарили по Сумському району 8 вересня. Це вже друга атака від початку доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"Сьогодні вдень, 8 вересня, ворог наніс авіаційний удар по населеним пунктам Сумського району. Попередньо, є поранені", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Сум

Російські війська обстріляли місто Суми рано-вранці, 8 вересня. Удар припав по дачному масиву міста.

На даний момент відомо про двох загиблих - літнє подружжя та чотирьох поранених. Серед них - двоє дітей.

Нагадаємо, що в ніч на 8 вересня Росія запустила по Україні чотири ракети Х-59 і більше 20 "Шахедів". ППО збила одну ракету та 15 дронів.

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