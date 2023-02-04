Оккупанты снова обстреляли центр Бахмута: полностью разрушена многоэтажка

В субботу, 4 февраля, российские военные нанесли удар по центральной части города Бахмут в Донецкой области. В результате вражеской атаки была разрушена многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.

"Ни одного спокойного дня. Россияне пытаются стереть Бахмут с лица земли", - говорится в сообщении. На фото можно увидеть многоэтажный дом в центре города, который полностью выгорел после очередного удара армии РФ. "Нас не сломать! Крепость Бахмут", - добавил Рева.