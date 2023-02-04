Оккупанты снова обстреляли центр Бахмута: полностью разрушена многоэтажка
В субботу, 4 февраля, российские военные нанесли удар по центральной части города Бахмут в Донецкой области. В результате вражеской атаки была разрушена многоэтажка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.
"Ни одного спокойного дня. Россияне пытаются стереть Бахмут с лица земли", - говорится в сообщении.
На фото можно увидеть многоэтажный дом в центре города, который полностью выгорел после очередного удара армии РФ.
"Нас не сломать! Крепость Бахмут", - добавил Рева.
Напомним, что в пятницу, 3 февраля, российские захватчики обстреляли центр Бахмута в Донецкой области. В результате этой атаки пострадало геологическое предприятие.
Под постоянными обстрелами в Бахмуте (Донецкая область) проживает около 6,5 тысячи жителей.
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