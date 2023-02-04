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Оккупанты снова обстреляли центр Бахмута: полностью разрушена многоэтажка

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Бахмут, Суббота 04 февраля 2023 15:21
Оккупанты снова обстреляли центр Бахмута: полностью разрушена многоэтажка Фото: Оккупанты снова обстреляли центр Бахмута (facebook.com/OlexiyRevaOfficial)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 4 февраля, российские военные нанесли удар по центральной части города Бахмут в Донецкой области. В результате вражеской атаки была разрушена многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.

"Ни одного спокойного дня. Россияне пытаются стереть Бахмут с лица земли", - говорится в сообщении.

На фото можно увидеть многоэтажный дом в центре города, который полностью выгорел после очередного удара армии РФ.

"Нас не сломать! Крепость Бахмут", - добавил Рева.

Напомним, что в пятницу, 3 февраля, российские захватчики обстреляли центр Бахмута в Донецкой области. В результате этой атаки пострадало геологическое предприятие.

Под постоянными обстрелами в Бахмуте (Донецкая область) проживает около 6,5 тысячи жителей.

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