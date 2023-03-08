Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области из артиллерии

В среду, 8 марта, российские военные снова обстреляли приграничье Сумской области из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК " Север ".

"Российские войска во второй раз за сутки обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

С 21:20 до 21:35 сообщили о 4 "приходах", вероятно, из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Порохонь.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сообщили в командовании.