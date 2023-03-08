Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії

У середу, 8 березня, російські військові знову обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК " Північ ".

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - повідомили у командуванні.

З 21:20 до 21:35 повідомили про 4 "приходи", ймовірно, зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Порохонь.

"Російські війська вдруге за добу обстріляли прикордоння Сумської області зі ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у середу, 8 березня, російські війська обстріляли чотири громади у Сумській області з мінометів, артилерії та стрілецької автоматичної зброї.

У середу, 8 березня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області зі ствольної артилерії.

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