Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области из артиллерии
В среду, 8 марта, российские военные снова обстреляли приграничье Сумской области из артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
"Российские войска во второй раз за сутки обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
С 21:20 до 21:35 сообщили о 4 "приходах", вероятно, из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Порохонь.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сообщили в командовании.
Напомним, что в среду, 8 марта, российские войска обстреляли четыре общины в Сумской области из минометов, артиллерии и стрелкового автоматического оружия.
В среду, 8 марта, российские войска обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии.
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