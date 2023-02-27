Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: повреждены частные дома

В понедельник, 27 февраля, российские военные снова обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Сегодня агрессор снова стрелял по Никопольскому району - самому Никополю и Марганецкой общине. Стрелял и по Синельниковщине. Там под удар попала Великомихайловская община", - говорится в сообщении.
Лысак объяснил, что в общей сложности российская армия совершила 5 обстрелов из тяжелой артиллерии и выпустила 40 снарядов.
"Повреждены с десяток домов. А еще 4 хозяйственные постройки, несколько авто, газопровод. Обошлось без пострадавших", - добавил глава области.
Напомним, что оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
Российские военные ночью, 26 февраля, нанесли 17 ударов по общинам Днепропетровской области.
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