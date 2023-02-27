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Окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено приватні будинки

Фото: Окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 27 лютого, російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні агресор знову бив по Нікопольському району – самому Нікополю та Марганецькій громаді. Гатив і по Синельниківщині. Там під удар потрапила Великомихайлівська громада", - йдеться у повідомленні.

Лисак пояснив, що загалом російська армія вчинила 5 обстрілів з важкої артилерії та випустила 40 снарядів.

"Пошкоджено з десяток будинків. А ще 4 господарські споруди, кілька авто, газопровід. Минулося без постраждалих", - додав глава області.

Нагадаємо, що окупанти вночі 27 лютого двічі обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Російські військові вночі, 26 лютого, завдали 17 ударів по громадах Дніпропетровської області.

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