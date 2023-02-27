Окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено приватні будинки

У понеділок, 27 лютого, російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Сьогодні агресор знову бив по Нікопольському району – самому Нікополю та Марганецькій громаді. Гатив і по Синельниківщині. Там під удар потрапила Великомихайлівська громада", - йдеться у повідомленні.
Лисак пояснив, що загалом російська армія вчинила 5 обстрілів з важкої артилерії та випустила 40 снарядів.
"Пошкоджено з десяток будинків. А ще 4 господарські споруди, кілька авто, газопровід. Минулося без постраждалих", - додав глава області.
Нагадаємо, що окупанти вночі 27 лютого двічі обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
Російські військові вночі, 26 лютого, завдали 17 ударів по громадах Дніпропетровської області.
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