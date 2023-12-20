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Оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами": куда направляются

Фото: оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 20 декабря, вечером запустили ударные дроны по Украине. Под угрозой южные и восточные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации военных, несколько групп беспилотников врага атакуют с юга. Они направляются с Херсонской области в сторону Кривого Рога. 

В то же время, как отмечают Воздушные силы, несколько групп дронов летят из Курской области в направлении Сумской области. 

Стоит заметить, что по состоянию на 20:48 в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине при помощи иранских дронов-камикадзе “Шахед”. Они постоянно запускают их в темное время суток, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороне. 

Последняя атака врага была в ночь с 19 на 20 декабря. Тогда всего он применил 19 дронов-камикадзе. 

Украинским защитникам удалось сбить почти все цели - 18 беспилотников было уничтожено

Также сегодня, 20 декабря, россияне массированно ударили по Никопольскому району. Для этого они применили 11 дронов-камикадзе

 

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