РФ массированно ударила по Никопольскому району: есть раненые, повреждены дома

Российская армия сегодня, 20 декабря, с помощью дронов и артиллерии атаковала Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и Офис генерального прокурора .

"В течение дня агрессор бил по районному центру, Марганецкой, Покровской сельской и Мировской громадах", - говорится в сообщении.

Также Лысак сообщил, что по Никопольскому району "прилетело" 11 дронов-камикадзе, а также РФ осуществила пять артобстрелов.

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

"Больше всего от вражеских атак досталось Никополю. Там пострадали двое парней - 21 и 22 лет. Они будут лечиться дома", - написал глава области.

Начато расследование

Также сообщается, что в городе повреждены 11 частных домов, 8 хозяйственных построек, авто и остановка транспорта. Зацепило линию электропередач.

Глава области сообщил, что есть разрушения также в Мировской общине. Разбито хозяйственную постройку и 2 машины.

Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно также сообщалось, что армия РФ атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате пострадала женщина.

Также в субботу стало известно, что военные РФ атаковали Никополь и населенные пункты Червоногригорьевской и Марганецкой громад. В течение дня оккупанты совершили четыре обстрела из ствольной артиллерии и применили семь БпЛА-камикадзе.