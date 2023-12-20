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Окупанти знову атакують Україну "Шахедами": куди прямують

Фото: окупанти знову атакують Україну "Шахедами" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 20 грудня, увечері запустили ударні дрони по Україні. Під загрозою південні та східні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією військових, кілька груп безпілотників ворога атакують з півдня. Вони прямують з Херсонської області у бік Кривого Рогу.

Водночас, як зазначають Повітряні сили, кілька груп дронів летять з Курської області у напрямку Сумської області.

Варто зауважити, що станом на 20:48 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Оновлено 21:11

У ПС уточнили, що ударні дрони росіян прямують у бік Кропивницького.

Решта груп безпілотників фіксують у Сумській та Полтавській областях.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати ударів по Україні за допомогою іранських дронів-камікадзе "Шахед". Вони постійно запускають їх у темну пору доби, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

Остання атака ворога була в ніч з 19 на 20 грудня. Тоді всього він застосував 19 дронів-камікадзе.

Українським захисникам вдалося збити майже всі цілі - 18 безпілотників було знищено.

Також сьогодні, 20 грудня, росіяни масово ударили по Нікопольському району. Для цього вони застосували 11 дронів-камікадзе.

 

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