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Враг бил "Шахедами" и ракетами С-300: в ВСУ рассказали о ночном ударе по Украине

Среда 20 декабря 2023 07:22
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Враг бил "Шахедами" и ракетами С-300: в ВСУ рассказали о ночном ударе по Украине Фото: силы ПВО сбили 18 дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ ночью били по Украине дронами-камикадзе и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили 18 ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 20 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" из оккупированного Крыма (районы пусков – Чауда, Балаклава). Всего зафиксированы пуски 19 "Шахедов", 18 из которых уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что ПВО работала в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей.

Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300 из Белгородской области РФ по Харьковской области. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Враг бил &quot;Шахедами&quot; и ракетами С-300: в ВСУ рассказали о ночном ударе по Украине

Ночная атака россиян 20 декабря

Российские войска в ночь с 19 на 20 декабря запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов" с двух направлений - северного и южного. Об угрозе применения вражеских дронов-камикадзе предупреждали в центральных, северных и южных областях.

Сообщалось, что в Киевской области работали силы противовоздушной обороны, во время атаки на столицу все ударные беспилотники были уничтожены.

Также спустя некоторое время враг ударил по Харькову, было зафиксировано не менее двух прилетов возле жилых домов в одном из районов города.

Кроме того, под утро в Кропивницком прозвучало несколько взрывов. Воздушная тревога была объявлена спустя несколько минут.

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ЗРК дрони ПВО Войска РФ Вторжение России в Украину
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Враг бил "Шахедами" и ракетами С-300: в ВСУ рассказали о ночном ударе по Украине
Враг бил "Шахедами" и ракетами С-300: в ВСУ рассказали о ночном ударе по Украине
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