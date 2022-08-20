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Розвідка підтвердила, що строковики РФ проходять службу на війні: перехоплення розмов

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Україна, Субота 20 серпня 2022 12:22
Розвідка підтвердила, що строковики РФ проходять службу на війні: перехоплення розмов Фото: Росія відправляє на війну в Україну строковиків та найманців (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти підтверджують, що російські строковики проходять службу одразу на війні. З ними воюють і найманці з ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка перехопила розмову російського солдата з батьком. Він розповів, що у його підрозділі є снайпер, який раніше був "вагнерівцем".

"У нас снайпер є, у ПВК був. Вирішив спробувати, що таке російська армія. Каже: "Л**но". Більше не піде", - сказав окупант.

Росіянин також зізнається, що строковиків теж відправляють на війну. За його словами, російські військові здебільшого думали, що потраплять хоча б у Нагорний Карабах чи Сирію, де Росія не використовує піхоту, а лише наносить авіаудари.

"Ну бачиш, сказали ж Сирія. Всі в Сирію і ламанулися", - додав солдат.

Нагадаємо, у раніше опублікованій розмові російський окупант розповів, що боїться наступу ЗСУ, бо вони "пройдуть по ним і не помітять".

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