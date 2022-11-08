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Оккупанты заставляют жителей Запорожской области получать паспорта РФ, - Генштаб

Иллюстративное фото: оккупанты заставляют жителей Запорожской области получать паспорта РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне на временно оккупированной части Запорожской области заставляют местных жителей получать российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, получить паспорта РФ заставляют жителей Мелитопольского и Михайловского районов.

Также в Генштабе отмечают, что в Запорожской области оккупанты отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, российские оккупанты хотят ввести "визовый режим" на захваченной территории Запорожской области.

Также мы писали, что россияне создали "прокуратуры" на территории четырех частично оккупированных областей Украины.

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Запорожская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины