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Против организаторов "референдума" в Мелитополе хотят ввести санкции

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Мелитополь, Суббота 24 сентября 2022 18:15
Против организаторов "референдума" в Мелитополе хотят ввести санкции Фото: Иван Федоров Мелитопольский городской голова (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Мелитополе обнаружили 58 "руководителей избирательных комиссий" по проведению псевдореферендума. В их отношении планируют ввести санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

"Городской совет подготовил представление в Кабмин по применению экономических санкций против коллаборантов", - заявил мэр города.

После принятия соответствующего решения их имущество должны быть арестованы, а банковские счета - заблокированы.

По словам Федорова, полную информацию собирают и о родных коллаборантах.

Напомним, что в Мелитополе кафиры угрожают депортировать за отказ голосовать на "референдуме".

Также российские оккупанты проводят так называемый "референдум" в Луганской области. Жителей с оружием заставляют участвовать в "голосовании".

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